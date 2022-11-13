Путин никогда не откажется от власти, – Чичваркин объяснил, почему диктатор не ищет преемника
По мнению экспертов, Владимир Путин уже ищет себе замену. Говорят, что преемником диктатора может стать сын директора ФСБ Дмитрий Патрушев.
Однако российский предприниматель и оппозиционер Евгений Чичваркин убежден, что Путин никогда не откажется от власти. Об этом он сказал в стриме, который транслировали на ютубе 24 канала.
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Ни к какому транзиту он не готов, это абсолютная собачья чушь. Он будет держаться за кресло, как муравей, пораженный кордицепсом. Он будет мертв, а его руки будут продолжать сжимать кресло. Никуда он не собирается и не уходит.
Как утверждает Чичваркин, это просто самообман, к которому прибегают:
- часть российской оппозиции, поэтому не может ничего сделать де-факто;
- люди, очень уставшие от войны.
"На это работают сторонники любых теорий заговоров. Ни о каком транзите власти вообще речи быть не может", – отмечает Чичваркин.
Он отмечает, что власть укрепилась вокруг фюрера как никогда. Раньше такое количество власти в одних руках в России, наверное, было только при Сталине.
Пока Путин не умрет в луже собственной мочи – никакого транзита власти не будет. Правда, если диктатор не совершит каких-то грандиозных ошибок вроде "грязной бомбы",
– уверяет предприниматель.
Что изменит ситуацию
По словам Чичваркина, все окружение Путина пришло для того, чтобы воровать и наживаться, но не защищать ошалевшего диктатора.
"Если поток кэша будет слишком маленький, этих денег начнет не хватать – у них у всех возникнут вопросы: "Правильный ли это человек, вокруг которого мы объединились?". Пока поток денег идет – все нормально. А он идет. Все так цинично, к сожалению",
– объяснил российский оппозиционер.
Более того, транзит власти будет сложно обеспечить, поскольку Путину, скорее всего, никто не даст гарантий, как он в свое время Ельцину.
"Даже если и дадут, то обманут. Чтобы дать гарантии, должен быть диалог – разговор двух и более человек. Но этого диалога нет и не может быть, потому что ни Путин, ни кто-то еще не готов говорить о транзите власти", – подытожил Евгений Чичваркин.
Возможен ли транзит власти в России: смотрите видео
Станет ли Патрушев преемником Путина
Ранее российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин высказал мнение о том, что в настоящее время в России нет никаких признаков происходящего транзита власти. Однако если определенная часть власти намерена сместить Путина, это нужно делать сейчас.
Впрочем, замена Путина на Патрушева, добавил оппозиционер, к качественным изменениям в самой России напрямую не приведет. Война закончится, но коренных перемен не произойдет.
"Патрушев, потом его сын Дима, 42-летний, а потом? Внук Патрушева? Внук Путина? То есть нет того, ради кого бы произошел транзит", — подчеркнул Фейгин.