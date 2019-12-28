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      Транзит газа: переговоры Украины и России могут затянуться на новогодние выходные

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      Переговоры Украины и России могут затянуться на новогодние выходные / gazprom.ru

      Украина и Россия проводят переговоры относительно нового газового транзитного контракта на 5 лет в Вене. Они могут затянуться до новогодних выходных 28-29 декабря.

      Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон рассказал, что стороны сейчас активно работают, пишет "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Если Россия "спрыгнет" с газовых договоренностей, то будет виновна в отсутствии газа в ЕС, – Оржель

      Заметим, что Украина и Россия должны подписать контракт на транзит газа до 29 декабря. Накануне российская компания заплатила "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

      Контракт на транзит российского газа через Украину: что известно

      20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол, которым предусмотрены шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину.

      Кстати: Украина отремонтирует свою часть газопровода из Сибири в Европу

      Договоренностями предусмотрено:

      • контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет;
      • российская сторона выплатит "Нафтогазу" около 3 миллиардов долларов по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 года;
      • "Нафтогаз" отказывается от новых претензий и отзывает иск против "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов. Украина откажется от штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов;
      • объемы транзита составят 65 миллиардов кубов в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в течение 2021-2024 лет при условии конкурентного тарифа;

      В общем после выполнения всех пунктов договоренностей, в частности относительно отказа от судебных требований и выплаты 3 миллиардов долларов "Нафтогазу", "Газпром" сможет потенциально возобновить прямые поставки газа в Украину, которые были прекращены в ноябре 2015 года.

      Все новости о транзите газа – читайте здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Газпром Газ Новости России Украина – Россия Австрия Газовый конфликт Нафтогаз Газовый контракт
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