Транзит газа: переговоры Украины и России могут затянуться на новогодние выходные

Украина и Россия проводят переговоры относительно нового газового транзитного контракта на 5 лет в Вене. Они могут затянуться до новогодних выходных 28-29 декабря.

Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон рассказал, что стороны сейчас активно работают, пишет "Интерфакс-Украина".

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Заметим, что Украина и Россия должны подписать контракт на транзит газа до 29 декабря. Накануне российская компания заплатила "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Контракт на транзит российского газа через Украину: что известно

20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол, которым предусмотрены шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину.

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Договоренностями предусмотрено:

контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет;

российская сторона выплатит "Нафтогазу" около 3 миллиардов долларов по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 года;

"Нафтогаз" отказывается от новых претензий и отзывает иск против "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов. Украина откажется от штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов;

объемы транзита составят 65 миллиардов кубов в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в течение 2021-2024 лет при условии конкурентного тарифа;

В общем после выполнения всех пунктов договоренностей, в частности относительно отказа от судебных требований и выплаты 3 миллиардов долларов "Нафтогазу", "Газпром" сможет потенциально возобновить прямые поставки газа в Украину, которые были прекращены в ноябре 2015 года.

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