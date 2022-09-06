Трасс выступила с первой речью в должности премьера: вспомнила и о войне в Украине

Лиз Трасс 6 сентября впервые провозгласила речь уже в должности премьера Великобритании. Новая глава правительства установила 3 приоритета для населения.

Политик заявила, что имеет "смелый план" по росту экономики Великобритании. Трасс убеждена, что при ее правлении государство "переживет шторм".

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Экономика, Украина и Джонсон: детали из речи Трасс

В первую очередь новая глава правительства отметила достижение своего предшественника Бориса Джонсона. Она заявила, что тот успешно провел вакцинальную кампанию против COVID-19 и противостоял российской агрессии. Поэтому Джонсон, по словам Трасс, оставил свой след в истории.

Она заявила, что сейчас британцы предстают перед трудностями, вызванными коронавирусом и войной в Украине. Поэтому пора решить эти проблемы.

Что пообещала новая премьер-министр

увеличение инвестиций;

уменьшение налогов;

реформы;

развитие и развитие Великобритании;

увеличение инвестиций в строительство дорог;

усоверсенствовать службу охраны здоровья страны.

Трасс пообещала превратить Великобританию в "страну-стремление с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами, где каждый имеет возможности, которых заслуживает".

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Новый премьер планирует "практически" справиться с энергетическим кризисом, который, по ее словам, был вызван войной владимира путина.

Каким бы сильным ни был шторм, я знаю, что британский народ сильнее. У нас есть огромные запасы таланта, энергии и решимости. Я уверена, что вместе мы сможем восстановить нашу экономику и стать современной, блестящей Великобританией,

– подчеркнула Трасс.

Политики приветствуют нового премьера и вспоминают об Украине

Президент США Джо Байден поздравил Трасс с новой должностью и упомянул об Украине. В частности, политик ожидает углубления отношений между Вашингтоном и Лондоном, а также продолжения поддержки Украины в войне с россией.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль уверен, что с назначением Трасс на должность партнерство между государствами будет только расти. Он приветствовал политику с важным назначением.

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