В Донецкой области ограничат движение транспорта на трассе из-за российских атак дронами

На трассе Краматорск – Доброполье вводится временное ограничение для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения гражданских транспортных средств. Такое решение приняли в связи с увеличением российских обстрелов FPV-дронами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

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Ограничение движения транспорта в Донецкой области

Филашкин сообщил о временном ограничении для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения гражданских транспортных средств на участке Краматорск – Сергеевка – Андреевка – Доброполье автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-14 Доброполье – Лиман км 5 + 850 – км 49 + 615. Такое ограничение ввели с 16 июля 2025 года.

Такое решение приняли сегодня на заседании Совета обороны области. Оно связано с увеличением количества обстрелов FPV-дронами указанного участка дороги,

– пояснил глава Донецкой ОГА.

Он добавил, что правоохранители и профильные службы будут осуществлять контроль за особым режимом въезда-выезда на этот участок дороги.

По данным полиции Донецкой области, за сутки 14 июля россияне нанесли 2 900 ударов по линии фронта и жилому сектору области. Два человека погибли, а десять пострадали.