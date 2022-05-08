Трасса Лисичанск – Бахмут под жестким обстрелом россиян: эвакуация из Луганщины остановлена

Оккупационные войска России начали жестко обстреливать трассу "Лисичанск – Бахмут". Поэтому пришлось сразу прекратить эвакуацию гражданского населения из Луганской области.

Об этом сообщил вечером 8 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что под обстрел попал один из эвакуационных автобусов.

В этот же день Россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: пока тушение невозможно

Так и не смогли никого забрать

Чиновник отметил, что "Дорога жизни" сейчас полностью остановлена. Невозможно не только увезти людей, но и привезти гуманитарную помощь.

Обстреливается "дорога жизни" – трасса Лисичанск – Бахмут". Эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать жителей сел из всех бомбоубежищ, попал под вражеский огонь,

– сказал Гайдай.

Движение по трассе будет остановлено по меньшей мере еще 9 мая. Кроме этого, глава ОВА отметил, что уже окончательно уничтожена вся инфраструктура в Белогоровке.

Россияне лишили воды миллион человек

Из-за уничтожения инфраструктуры фактически прекратил свое существование Попаснянский водоканал. Поэтому остались без воды ориентировочно миллион людей. В частности, среди них есть и жители территорий области, которые были оккупированы еще в 2014 году.

В Лисичанске и Северодонецке уже установлены стационарные цистерны с питьевой водой. В другие населенные пункты пока подвозят воду передвижным емкостям. Их получили от международной организации, а вскоре должны прибыть в регион и автоприцепы, которые облегчат доставку.

Россия продолжает обстрелы и бомбардировки Донбасса

Враг продолжает свои попытки продвинуться по всем направлениям на Востоке. В Нацполиции отметили, что за сутки 7 мая россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Луганщины. Примечательно, что враг специально бьет по жилым кварталам и местам, где скрываются гражданские люди.

В Донецкой области российские оккупанты в тот день обстреляли 19 населенных пунктов. Разрушения в общей сложности претерпели не менее 85 гражданских объектов. Среди них, в частности, были дома, две школы и лицей.

Чем россияне бьют по граждански:

авиация;

ракетные установки;

реактивные системы залпового огня "Смерч";

артиллерии.

Данные разведки США – Россия хочет захватить Донбасс к середине мая: смотрите видео