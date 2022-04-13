"Трасса жизни": на Запорожье спасатели отбуксировали гумколонны, застрявшие в болоте

Вчера, 12 апреля, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с помощью спецавтомобилей повышенной проходимости отбуксировали три гуманитарные колонны, которые из-за непогоды не смогли продолжать движение.

Событие произошло в селе Каменское Васильевского района. Там в болоте застрял 21 эвакуационный автобус.

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Отрезок грунтового переезда в селе Каменское местные называют "трассой жизни". Отрезок объездного пути протягивается из Васильевки в направлении областного центра. В результате подрыва оккупантами автомобильного моста на трассе "Харьков – Симферополь" транспорт вынужден ехать через грунтовый переезд. Это единственный путь, чтобы добраться в Запорожье.

Сообщается, что спасатели отбуксировали три гуманитарных колонны, которые из-за непогоды застряли в болоте на переезде.

Видео работ работников ГСЧС:

В частности, служащие ГСЧС оказали помощь в буксировке еще 9 единиц техники, которая направлялась из Энергодара в Запорожье.

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