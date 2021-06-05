Информация о ДТП поступила к медикам и правоохранителям примерно в 11:00. Они оперативно прибыли на вызов.
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Предварительно известно, что на трассе не смогли разминуться Mitsubishi Outlander и Seat. Произошло это возле села Колоденка недалеко от комплекса "4х4".
В полиции подтвердили информацию о ДТП, но причин, которые его вызвали, пока не уточнили. На месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
Что известно о жертвах
В результате аварии оборвалась жизнь сразу двух человек. Еще двое – получили травмы различной степени тяжести.
На трассе Киев-Чоп произошла смертельная авария / Фото ГСЧС в Ровненской области