Інформація про ДТП надійшла до медиків та правоохоронців приблизно об 11:00. Вони оперативно прибули на виклик.
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Попередньо відомо, що на трасі не змогли розминутися Mitsubishi Outlander та Seat. Сталося це біля села Колоденка неподалік комплексу "4х4".
У поліції підтвердили інформацію про ДТП, але причин, які її спричинили, наразі не уточнили. На місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
Що відомо про жертв
Внаслідок аварії обірвалося життя одразу двох людей. Ще двоє – отримали травми різного ступеню важкості.
На трасі Київ – Чоп сталася смертельна аварія / Фото ДСНС у Рівненській області