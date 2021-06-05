Інформація про ДТП надійшла до медиків та правоохоронців приблизно об 11:00. Вони оперативно прибули на виклик.

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Попередньо відомо, що на трасі не змогли розминутися Mitsubishi Outlander та Seat. Сталося це біля села Колоденка неподалік комплексу "4х4".

У поліції підтвердили інформацію про ДТП, але причин, які її спричинили, наразі не уточнили. На місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Що відомо про жертв

Внаслідок аварії обірвалося життя одразу двох людей. Ще двоє – отримали травми різного ступеню важкості.

Зверніть увагу! Через значну кількість аварій міжнародна траса Київ – Чоп визнана найнебезпечнішою трасою в Україні. Такий висновок раніше оприлюднив аналітичний портал "Слово і Діло", який займається аналізом та моніторингом даних.

На трасі Київ – Чоп сталася смертельна аварія / Фото ДСНС у Рівненській області