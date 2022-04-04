На трассе Львов – Ужгород образовался большой провал: фото с места происшествия

На трассе Львов – Самбор – Ужгород 3 апреля произошло смещение грунта. Посреди дороги образовался большой провал.

Специалисты вскоре осмотрят место происшествия. После этого трассу отремонтируют.

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На Львовщине образовался провал на трассе

На участке автомобильной дороги Н-13 Львов – Самбор – Ужгород 3 апреля образовался провал. Эту трассу последний раз ремонтировали в 2016 году.

Служба автомобильных дорог во Львовской области приняла все необходимые меры безопасности движения, движение осуществляется в реверсном формате,

– сообщили во Львовской областной военной администрации.

После того как геологи и проектанты проведут все необходимые исследования, аварийный участок трассы сразу же отремонтируют.



На трассе произошло смещение грунта / Фото ЛОВА



Вскоре дорогу отремонтируют / Фото ЛОВА