Фахівці невдовзі оглянуть місце події. Після цього трасу відремонтують.

Варто прочитати Козицький пояснив загадкові "вибухи" на Львівщині: відкривали нове родовище газу

На Львівщині утворилося провалля на трасі

На ділянці автомобільної дороги Н-13 Львів – Самбір – Ужгород 3 квітня відбувся зсув ґрунту. Цю трасу востаннє ремонтували у 2016 році.

Служба автомобільних доріг у Львівській області вжила усіх необхідних заходів убезпечення руху, рух здійснюється у реверсному форматі,

– повідомили у Львівські обласній військовій адміністрації.

Після того, як геологи та проєктанти проведуть усі необхідні дослідження, аварійну ділянку траси одразу ж відремонтують.



На трасі стався зсув ґрунту / Фото ЛОВА



Невдовзі дорогу відремонтують / Фото ЛОВА