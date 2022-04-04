Фахівці невдовзі оглянуть місце події. Після цього трасу відремонтують.
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На Львівщині утворилося провалля на трасі
На ділянці автомобільної дороги Н-13 Львів – Самбір – Ужгород 3 квітня відбувся зсув ґрунту. Цю трасу востаннє ремонтували у 2016 році.
Служба автомобільних доріг у Львівській області вжила усіх необхідних заходів убезпечення руху, рух здійснюється у реверсному форматі,
– повідомили у Львівські обласній військовій адміністрації.
Після того, як геологи та проєктанти проведуть усі необхідні дослідження, аварійну ділянку траси одразу ж відремонтують.
На трасі стався зсув ґрунту / Фото ЛОВА
Невдовзі дорогу відремонтують / Фото ЛОВА