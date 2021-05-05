На трассе Одесса-Киев загорелся автобус. Все пассажиры успели вовремя выйти, а от транспорта остался только каркас. В сети опубликовали много видео с места.

Это случилось примерно в 14 часов. Пока официально это событие не прокомментировали.

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На видео с места происшествия видно, что пассажиры стояли на обочине недалеко от транспорта. Как сообщили в телеграм-канале "Одесса INFO", они все успели выйти вовремя, поэтому никто не пострадал.

На трассе Киев – Одесса горит автобус: видео телеграм-канала "7 канал"

Из транспорта, который горел, шел черный густой дым. Какая причина возгорания – неизвестно.

Пожар автобуса на трассе Киев – Одесса: видео телеграм-канала "Х*****я Одесса"

Впоследствии на место происшествия приехали чрезвычайники, которые начали тушить огонь. В сети сообщают, что это произошло возле села Старые Маяки.

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