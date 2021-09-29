Травили российские кураторы: вооруженный боевик сдался украинским военным

На позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил 28 сентября пришел и добровольно сдался в плен пророссийский боевик. Он был вооружен автоматом.

Украинские военные сообщили, что в это время как раз находились на боевом дежурстве и следили, чтобы сделать невозможным проход вражеских ДРГ. Тогда же заметили, что к ним движется неизвестный.

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Внимательно следя, мы максимально близко подпустили идущего. Через несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателю – мы быстро обезоружили его и сразу же доложили своему командиру.

– рассказали бойцы ВСУ.

Травили российские кураторы

Боевик проходил службу в полку, базирующемся во временно оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя. К наемникам России он присоединился после совершеннолетия в 2016 году.

К боевикам его привел отец, служивший в соседнем подразделении. Ему пообещали высокую зарплату и выдали оружие. Он попробовал наркотики и стал наркозависимым.

По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении вполне обычное дело. Дисциплина как понятие – отсутствует вообще. Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от боевиков – решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию,

– отметили в штабе.

Перебежчика не остановили даже минные поля, поставленные российскими оккупантами перед своими позициями и банальная возможность просто быть расстрелянным в спину боевиками.

Вооруженный боевик сдался украинским военным / Фото штаба ООС