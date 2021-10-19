Требовали деньги в криптовалюте: киберполиция разоблачила торговцев компроматом на политиков

Правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой распространяли в сети ложные новости, которые вредили деловой репутации политиков и должностных лиц, а за их удаление – требовали деньги.

Установлено также, что злоумышленники незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия.

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Продавали компромат

Пять человек на 13 подконтрольных веб-сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках,

– сообщили в полиции.

Новости в основном были о коррупционной деятельности "героев".

К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших.

Требовали криптовалюту

Информацию распространяли, пока лицо не просило об удалении новостей с сайта. Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту.

В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их перевода на электронные кошельки,

– отмечают в НПУ.

Полиция провела обыски

Установлены четверо пострадавших, которые перевели злоумышленникам от 150 до 200 тысяч гривен.

Сейчас правоохранители проводят 7 обысков в офисе и домах членов преступной группировки в Черниговской, Киевской областях и в столице.

Полиция открыла уголовное производство. Преступникам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются следственные действия.

Правоохранители провели обыски у торговцев компроматом на политиков / Фото Нацполиции