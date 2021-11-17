Требовали миллион у предпринимателя: на Херсонщине задержали рэкетиров

В Херсонской области злоумышленники требовали деньги у местного предпринимателя, угрожая расправой. Они хотели получить от "жертвы" 1,2 миллиона гривен.

В преступную группировку входили украинцы и иностранцы – выходцы из Армении. Работники Службы безопасности Украины задержали их "на горячем".

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Требовали 1,2 миллиона

Злоумышленники требовали от местного предпринимателя-фермера 1,2 миллиона гривен. За эту сумму обещали не трогать мужчину и его семью.

Предприниматель отказывался платить злоумышленникам. Поэтому они избили его и отобрали автомобиль. Требовали переписать машину на своих сообщников. Более того, угрожали семье жертвы.