Требовали миллион у предпринимателя: на Херсонщине задержали рэкетиров
Источник:СБУ
В Херсонской области злоумышленники требовали деньги у местного предпринимателя, угрожая расправой. Они хотели получить от "жертвы" 1,2 миллиона гривен.
В преступную группировку входили украинцы и иностранцы – выходцы из Армении. Работники Службы безопасности Украины задержали их "на горячем".
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Требовали 1,2 миллиона
Злоумышленники требовали от местного предпринимателя-фермера 1,2 миллиона гривен. За эту сумму обещали не трогать мужчину и его семью.
Предприниматель отказывался платить злоумышленникам. Поэтому они избили его и отобрали автомобиль. Требовали переписать машину на своих сообщников. Более того, угрожали семье жертвы.
Задержание мошенников / Фото СБУ
Как поймали злоумышленников
Пострадавший обратился в СБУ и под контролем спецслужбы передал злоумышленникам 1,2 миллиона. Тогда всех членов группировки поймали "на горячем".
Им готовят подозрение относительно вымогательства. За это можно получить от 3 до 7 лет. Решают вопрос об избрании меры пресечения.
Смотрите видео, как задерживали злоумышленников:
Похожий случай в Киеве
СБУ разоблачила группировку мошенников в Киеве, которую возглавлял уроженец Сирии. Мужчина вместе со своими сообщниками шантажировал иностранцев депортацией.
При этом злоумышленники притворялись работниками спецслужб.