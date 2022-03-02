Требования россиян неизменны, когда будут новые переговоры с Россией неизвестно, – Кулеба

Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с Россией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также украинские власти ни в коем случае не будут принимать каких-либо российских ультиматумов.

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Когда будут новые переговоры с Россией неизвестно

Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры – неизвестно,

– подчеркнул Кулеба.

По его словам, требования россиян по-прежнему остаются неизменными. Речь идет о тех условиях, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что лучшим решением ЕС будет немедленно взять Украину в свой состав.

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