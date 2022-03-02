Також українська влада в жодному разі не прийматиме будь-яких російських ультиматумів.

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Коли будуть нові переговори з Росією невідомо

Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори – наразі невідомо,

– підкреслив Кулеба.

За його словами, вимоги росіян досі залишаються незмінними. Мовиться про ті умови, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що найкращим рішенням ЄС буде негайно взяти Україну до свого складу.

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