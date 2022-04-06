Требуем хотя бы исключить Россию из Совета ООН по правам человека, – Кулеба

В настоящее время украинская дипломатия работает над тем, чтобы уменьшить влияние России в международных организациях. В частности, чтобы страну-агрессора исключили из Совета ООН по правам человека.

Больше об одном из направлений работы наших дипломатов 5 апреля рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что Украина хотела бы исключения России из Совбеза ООН, но сейчас это очень проблематично.

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"Имеете ли вы потенциал и политическую волю?"

Министр внешних дел отметил, что президент Владимир Зеленский в этот день обратился к Совбезу ООН. В очень откровенной речи он поставил Организации Объединенных Наций справедливый вопрос: "Вы все еще способны служить цели, имеете ли вы потенциал и политическую волю для этого?".

Такие слова Кулеба объяснил тем, что Совбез ООН пока не может обеспечить безопасность – один из постоянных членов ООН совершает акт открытой агрессии против другого члена-учредителя Организации.

Я прекрасно понимаю, что вы не можете изменить Организацию Объединенных Наций за день, это очень сложно и нужно время. Но для начала мы предлагаем и настаиваем на приостановлении прав на членство России в Совете по правам человека в Совете ООН,

– сказал глава МИД.

Мол, после совершения всех этих зверств в Украине, у этого государства нет ни морального, ни незаконного, ни политического права там заседать. Так как невозможно защищать права человека, когда нарушаешь их в своей и соседних странах.

Обращение Дмитрия Кулебы в его трансляции: смотрите видео

Следует отметить, что исключение России уже поддержали США и Латвия. Однако, по словам министра МИД, таких стран вскоре станет больше.

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