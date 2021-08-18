Требуют равноправия: в Афганистане женщины едва ли не впервые вышли на протест – видео акции
Источник:24 канал
В Кабуле, захваченном талибами, женщины вышли на акцию протеста. Митингующие требуют равноправия, в частности возможности участвовать в политике, управлении и экономике.
Видео с акций женщин обнародовали в сети. В то же время там отмечают, что протестовать вышли несколько активисток, остальные женщины стараются не появляться на улицах без сопровождения мужчин.
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Женский протест в Кабуле
Согласно сообщениям, несколько женщин собрались в районе Вазир Акбар Хан в Кабуле. Там расположено большинство государственных учреждений, президентский дворец, немецко-афганская школа Амани, которую неоднократно посещала Ангела Меркель и где только недавно позволили учиться девочкам.
Участницы акции протеста требуют, чтобы афганским женщинам разрешили участвовать в политике, управлении и экономике. Журналист NBC Ричард Энгель сообщил, что на плакатах женщин написано: "Работа, образование и участие в политической жизни – право каждой женщины".
К слову, талибы в протест не вмешивались.Напомним, 17 августа на местном телевидении Афганистана транслировали передачи с участием женщин. Правда, все были в хиджабах, в том числе и западные корреспондентки.
В Афганистане женщины вышли на протест: смотрите видео
Женщины требуют равноправия: смотрите видео
Обещания талибов в отношении женщин
- Когда движение "Талибан" в последний раз было у власти, то к женщинам относились очень унизительно и пренебрежительно. Им запрещали выходить на улицу без мужчин, носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи, ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами, ходить на работу, лечиться у медиков-мужчин и даже громко смеяться.
- Однако на этот раз талибы уверяют, что позволят женщинам учиться в университетах и устраиваться на работу. Они не потребуют, чтобы афганки носили паранджу, достаточно будет платка.