Требуют ремонта дорог: в Черкасской области люди перекрыли трассу государственного значения

В Черкасской области люди перекрыли дорогу государственного значения. Требуют наконец отремонтировать дорогу, где ямы местами достигают полуметровой глубины. Чтобы их обойти, автомобилям приходится чуть ли не заезжать в жилые дворы. А водители маршруток просто высаживают пассажиров из салона, чтобы хоть как-то объехать ужасные выбоины.

Чтобы преодолеть 30 километров пути от села Мошны в Корсунь, местные тратят больше часа.

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Говорят, ямочного ремонта здесь не видели уже три года. О капитальном – нечего говорить. Ямы местами достигают полуметровой глубины. Пока автомобилисты скользят – пассажиры маршруток вообще ходят пешком. Чтобы проехать глубокие лужи, водителю маршрутки приходится высаживать людей на несколько метров. Водитель говорит: это ради безопасности людей и целостности машины.

Уже 5 раз местные перекрывали дорогу, требуя хоть как-то залатать дорогу. Своего вроде бы достигли – в центре села начали ремонт. Впрочем, делают это даже под снегом. И, действительно, асфальту – всего три дня, а он уже пошел трещинами. Поэтому люди не нашли другого выхода, как снова перекрыть трассу.



Дороги в Черкасской области



Только ямочным ремонтом на этих дорогах не обойтись

К людям приехало районное руководство. Они говорят: в службу автодорог обращались несколько раз, ведь это их дорога, но те ремонтировать не начинали. К тому же, только ямочным ремонтом здесь не обойдешься. В службе автодорог ничего не обещают. Ведь финансирование из госбюджета будет только со следующего года и то, если эта дорога войдет в план на ремонт.

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Решать этот вопрос в ближайшее время будут в Черкасской ОГА. Там соберутся областные и сельские руководители вместе со службой автомобильных дорог. Местные тем временем разошлись, но пообещали блокировать путь до тех пор, пока дорогу не отремонтируют