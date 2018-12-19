Вимагають ремонту доріг: на Черкащині люди перекрили трасу державного значення

На Черкащині люди перекрили дорогу державного значення. Вимагають нарешті відремонтувати шлях, де ями місцями сягають півметрової глибини. Аби їх оминути, автівкам доводиться ледве не заїжджати у житлові двори. А водії маршруток просто висаджують пасажирів із салону, щоб хоч якось об'їхати жахливі вибоїни.

Аби здолати 30 кілометрів шляху від села Мошни до Корсуня, місцеві витрачають більше години.

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Кажуть, ямкового ремонту тут не бачили вже три роки. Про капітальний – годі говорити. Ями місцями сягають півметрової глибини. Доки автомобілісти ковзаються – пасажири маршруток взагалі ходять пішки. Аби проїхати глибокі калюжі, водію маршрутки доводиться висаджувати людей на кількадесят метрів. Водій каже: це заради безпеки людей і цілісності машини.

Уже 5 разів місцеві перекривали дорогу, вимагаючи хоч якось полатати шлях. Свого начебто досягли – у центрі села почали ремонт. Втім, роблять це навіть під снігом. І, дійсно, асфальту – лише три дні, а він уже пішов тріщинами. Тому люди не знайшли іншого виходу, як знову перекрити трасу.



Дороги на Черкащині



Лише ямковим ремонтом на цих дорогах не обійтись

До людей приїхало районне керівництво. Вони кажуть: у службу автодоріг зверталися кілька разів, адже це їхня дорога, але ті ремонтувати не починали. До того ж, лише ямковим ремонтом тут не обійдешся. У службі автодоріг нічого не обіцяють. Адже фінансування із держбюджету буде лише з наступного року і то, якщо ця дорога увійде до плану на ремонт.

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Вирішувати це питання найближчим часом будуть в Черкаській ОДА. Там зберуться обласні та сільські керівники разом із службою автомобільних доріг. Місцеві тим часом розійшлись, але пообіцяли блокувати шлях до тих пір, поки дорогу не відремонтують