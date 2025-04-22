Несмотря на свой возраст девочка преодолела 10 километров леса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на региональное СМИ "Взгляд".

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Как трехлетний ребенок преодолел 10 километров леса

21 апреля, около 13:20, в селе Будки Почаевской территориальной громады Кременецкого района пропал ребенок.

3-летняя девочка, по предварительной информации, самостоятельно ушла в направлении леса.

Вскоре поиски начали работники полиции Кременецкого района, спасатели 5 ДПРЗ ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области, а также жители села Будки и окрестных населенных пунктов.

В 18:35 ребенка нашли между селами Круки и Копани, что в соседней Ровненской области. Она жива и здорова.

Отмечается, что трехлетний ребенок смог преодолеть около 10 километров лесных дорог.

"Огромная благодарность всем, кто присоединился к поисковой операции. Именно ваше неравнодушие, сплоченность и решимость помогли спасти ребенка!", – отметили в издании.