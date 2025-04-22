Попри свік вік дівчинка подолала 10 кілометрів лісу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на регіональне ЗМІ "Погляд".

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Як трирічна дитина подолала 10 кілометрів лісу

21 квітня, близько 13:20, у селі Будки Почаївської територіальної громади Кременецького району зникла дитина.

3-річна дівчинка, за попередньою інформацією, самостійно пішла в напрямку лісу.

Незабаром пошуки почали працівники поліції Кременецького району, рятувальники 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області, а також жителі села Будки та навколишніх населених пунктів.

О 18:35 дитину знайшли між селами Круки та Копані, що у сусідній Рівненській області. Вона жива та здорова.

Зазначається, що трирічна дитина змогла подолати близько 10 кілометрів лісових доріг.

"Величезна вдячність усім, хто долучився до пошукової операції. Саме ваша небайдужість, згуртованість і рішучість допомогли врятувати дитину!", – зазначили у виданні.