Стартовали ли переговоры Украины, России и США: что происходит в Абу-Даби

Сегодня, 23 января, в ОАЭ может состояться встреча представителей Украины, США и России. Во время нее стороны будут обсуждать мирный план завершения войны в Украине.

Главное о переговорах и какие результаты встречи в Абу-Даби – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Накануне переговоров в Абу-Даби в Кремле требуют вывода украинских войск с Донбасса

Что стоит знать о переговорах в Абу-Даби?

Во время Всемирного экономического форума в Давосе анонсировали трехстороннюю встречу между представителями США, Украины и России в Абу-Даби. Владимир Зеленский заявил, что сейчас "вопросы Донбасса ключевые" и именно их будут обсуждать во время переговоров.

По словам главы государства, возглавит делегацию Секретарь СНБО Рустем Умеров. К нему присоединятся:

глава ОП Кирилл Буданов и его заместитель, экс-дипломат Сергей Кислица;

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия;

начальник ГУР МОУ Олег Иващенко;

представитель ГУР Вадим Скибицкий;

советник Кабинета президента Украины ОПУ Александр Бевз;

первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский;

первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад;

Тогда как российскую делегацию возглавит глава Главного разведывательного управления России Игорь Костюков. Также в состав группы войдут представители российского минобороны.