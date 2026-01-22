Зеленский рассказал, кто будет представлять Украину на трехсторонней встрече в ОАЭ
- Трехсторонняя встреча Украины, России и США будет проходить в Абу-Даби с 23 января в течение 2 дней.
- Президент озвучил состав украинской делегации.
Владимир Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, России и США в Объединенных Арабских Эмиратах. Переговоры начнутся уже 23 января. Там будет вся украинская делегация.
О таком глава государства рассказал во время общения с журналистами в Давосе.
Кто будет представлять Украину в Абу-Даби?
По словам президента, на встречу в ОАЭ поедут глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава СНБО Рустем Умеров. К украинской переговорной группе присоединятся также Давид Арахамия, Сергей Кислица и Андрей Гнатов.
Это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков, посмотрим, какой будет результат,
– объяснил Зеленский.
Он также добавил, что работа над переговорами продлится 2 дня.
Как прошли переговоры Зеленского с Трампом в Давосе?
Встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Швейцарии длилась около часа. Обе стороны охарактеризовали разговор как конструктивный и полезный.
Трамп подчеркнул свое желание как можно быстрее покончить с войной в Украине и сообщил, что на следующем этапе американская сторона намерена провести переговоры непосредственно с Владимиром Путиным.
Михаил Подоляк в эфире 24 Канала пояснил, что, учитывая нынешнее глобальное влияние Трампа и его активную позицию, любая личная встреча с ним позволяет четко донести украинскую позицию, передать критическую информацию и существенно скорректировать его представление о реальной ситуации.
Поэтому в Офисе президента убеждены, что он открыто готов к прямым контактам с Украиной и Россией, чтобы как можно быстрее покончить с войной. Со своей стороны, Зеленский подчеркнул, что Украина полностью готова к мирному урегулированию, но для реального мира нужна аналогичная готовность и со стороны России.
Президент также подчеркнул, что ни один механизм гарантий безопасности для нашей страны не будет иметь реальной силы и эффективности без полноценного и активного участия США.