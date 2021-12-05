Тренд на "быстрые путешествия" и оздоровительные курорты: где отдохнуть зимой в Украине

Зима – не повод сидеть дома. Тем более, что путешествовать можно не только за границу, но и в пределах страны.

Одним из самых популярных мест для отдыха среди украинцев остаются невероятные Карпаты. Однако спросом пользуются и оздоровительные курорты – подробнее об этом сайту 24 канала рассказали эксперты.

Интересно Где отдохнуть на Новый год и Рождество: популярные и доступные направления для путешествий

Что выбирают украинцы

Сергей Кириченко, руководитель проекта Join UP! Incoming, уточнил, что, помимо уже привычных запросов на зимние Карпаты заметно увеличилось количество бронирований на лечебных курортах.

В частности, речь идет об оздоровительных комплексах Трускавца. Они предлагают туристам широкий выбор разнообразных программ, возможность комплексной диагностики, а также имеют развитую инфраструктуру.

Трускавец – курорт, который любят украинцы / Фото zahid.travel

Гости с удовольствием сочетают оздоровительные процедуры (большинство комплексов разработали специальные программы восстановления организма после COVID-19) с посещением бассейна, СПА, тренажерных залов,

– отметил Кириченко.

По его словам, стоимость таких туров нельзя назвать низкой, если сравнивать с обычным отдыхом. Однако они доступнее оздоровительных программ за рубежом.

Обратите внимание 5 причин путешествовать по Украине: почему у нас круто

Тренд на "быстрые путешествия"

По словам Андрея Маренчука, исполнительного директора компании Ribas Hotels Group, в Украине активно набирает обороты тренд на "быстрые путешествия". Он объяснил, что быстрый туризм – это когда человек может посетить несколько городов в пределах своего маршрута.

Например, едут на одни сутки в Ивано-Франковск – прогуляться по городу, увидеть исторический центр, попробовать местную кухню, походить по заведениям. Сейчас западные и центральные регионы активно развиваются в этом направлении,

– отметил эксперт.

Ивано-Франковськ – один из городов, которым любят гулять украинцы / Фото sotka

Он рассказал, что районные городки также развиваются и становятся интересными локациями для туристов, а такие города как Мукачево, Ужгород, Ивано-Франковск, Луцк являются очень перспективными в рамках "быстрого туризма".