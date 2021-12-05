Одним з найпопулярніших місць для відпочинку серед українців залишаються неймовірні Карпати. Однак попит мають й оздоровчі курорти – детальніше про це сайту 24 каналу розповіли експерти.

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Що обирають українці

Сергій Кириченко, керівник проєкту Join UP! Incoming, уточнив, що, крім вже звичних запитів на зимові Карпати, помітно збільшилася кількість бронювань на лікувальних курортах.

Зокрема, йдеться про оздоровчі комплекси Трускавця. Вони пропонують туристам широкий вибір різноманітних програм, можливість комплексної діагностики, а також мають розвинуту інфраструктуру.

Трускавець – курорт, який люблять українці / Фото zahid.travel

Гості із задоволенням поєднують оздоровчі процедури (більшість комплексів розробили спеціальні програми відновлення організму після COVID-19) з відвідуванням басейну, СПА, тренажерних залів,

– зазначив Кириченко.

За його словами, вартість таких турів не можна назвати низькою, якщо порівнювати зі звичайним відпочинком. Однак вони доступніші за оздоровчі програми за кордоном.

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Тренд на "швидкі подорожі"

За словами Андрія Маренчука, виконавчого директора компанії Ribas Hotels Group, в Україні активно набирає обертів тренд на "швидкі подорожі". Він пояснив, що швидкий туризм – це коли людина може відвідати кілька міст у межах свого маршруту.

Наприклад, їдуть на одну добу до Івано-Франківська – прогулятися містом, побачити історичний центр, скуштувати місцеву кухню, походити по закладах. Нині західні та центральні регіони активно розвиваються у цьому напрямі,

– зазначив експерт.

Івано-Франківськ – одне з міст, яким люблять гуляти українці / Фото sotka

Він розповів, що районні містечка також розвиваються і стають цікавими локаціями для туристів, а такі міста як Мукачево, Ужгород, Івано-Франківськ, Луцьк є дуже перспективними у рамках "швидкого туризму".