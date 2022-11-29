Мама, я под Бахмутом: сеть растрогал тренд о сообщениях человеку, который его никогда не увидит

В сети распространили тренд, в котором предлагают оставить сообщение человеку, который никогда этого не увидит. Пользователи ожидали найти признания в любви, однако в комментариях было другое.

Люди нашли возможность сказать о наболевшем. Большинство комментариев – от украинских защитников, которые признавались родственникам, что на самом деле находятся не в безопасном месте, а на первой линии фронта, передает 24 канал.

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Пользователи признаются, что комментарии невозможно читать без слез. Отмечают, что после прочитанного сердце разрывается.

Что оставляли в комментариях

Мой дорогой сынок, ждем тебя из плена. Пожалуйста, выживи и возвращайся домой.

Я знаю, что ты ушел в ВСУ. Просто береги себя, мы тебя очень ждем.

Мама, я на первой линии.

Извини, мама, я не на учебе в Киеве, я на войне. Я не могу долго говорить не потому, что пишу курсовую и готовлюсь к экзамену, а потому, что сейчас – под Бахмутом.

Мама, я не в Польше, я на войне.

Кроме того, под видео – много теплых слов для тех, кого уже нет. Люди обращались к родным, друзьям и любимым. В общей сложности под постом уже собралось более 14 тысяч комментариев.

Смотрите видео с трогательным трендом:

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