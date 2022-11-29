Люди знайшли можливість сказати про наболіле. Більшість коментарів – від українських захисників, які зізнавались родичам, що насправді перебувають не в безпечному місці, а на першій лінії фронту, передає 24 канал.

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Користувачі зізнаються, що коментарі неможливо читати без сліз. Зазначають, що після прочитаного серце розривається.

Що лишали в коментарях

Мій любий синочку, чекаємо тебе з полону. Будь ласка, виживи та повертайся додому.

Я знаю, що ти пішов в ЗСУ. Просто бережи себе, ми тебе дуже чекаємо.

Мамо, я на першій лінії.

Вибач, мамо, я не на навчанні в Києві, я на війні. Я не можу довго говорити не через те, що пишу курсову та готуюсь до екзамену, а тому, що зараз – під Бахмутом.

Мамо, я не в Польщі, я на війні.

Крім того, під відео – багато теплих слів до тих, кого вже немає. Люди звертались до рідних, друзів та коханих. Загалом під постом вже зібралось понад 14 тисяч коментарів.

Дивіться відео зі зворушливим трендом:

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