9 августа 2020 года состоялись выборы президента Республики Беларусь, которые прошли на фоне непрекращающихся репрессий, в атмосфере страха и запугивания общества. Избирательный процесс не отвечал международным стандартам относительно свободных и демократических выборов.

Многочисленные нарушения и фальсификации не позволяют считать результаты, объявленные ЦИК, реальным изображением воли граждан Беларуси. Недоверие к официальным результатам выборов привело к массовым стихийным мирным протестам граждан как в столице, так и в других городах по всей стране.

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Случаи пыток и репрессий учащаются

Белорусский Правозащитный центр "Вясна" сообщает, что за август 2020 года за участие в мирных акциях протеста были задержаны более 7500 граждан. Большое количество задержанных после дня выборов привело к перегрузке системы МВД. В результате оно не могло в течение нескольких дней предоставлять родственникам информацию о судьбе и местонахождении задержанных.

В течение месяца правозащитники зафиксировали 500 случаев пыток, которые свидетельствуют об их массовом и систематическом использовании.



Военный тянет по асфальту участника акций протеста в Минске, которые начались после объявления предварительных результатов выборов президента Беларуси / Фото – TUT.BY

Политически мотивированные репрессии продолжались целый год. По состоянию на июль 2021 года по данным "Вясна", правоохранители в разных районах Минска проникают в дома и квартиры в поисках символов протеста, задерживая их на работе, проводят обыски и допросы.

Власть усиливает различные формы давления и репрессий за активное гражданство и недовольство действиями правительства. Суды рассматривают административные дела против граждан, задержанных за флаги и наклейки на окнах и квартирах, вывешивание государственных флагов и других символов..,

– говорится в мониторинге.

Продолжаются задержания мирных протестующих, а также за использование бело-красно-белой символики, в том числе в частных домах и на территориях. В июле, по данным Правозащитного центра, суды наложили по меньшей мере 27 штрафов на общую сумму 52,5 тысячи белорусских рублей. А также по меньшей мере 58 административных арестов на общую сумму 932 дня. Также сообщается о задержании в июле по меньшей мере 327 человек.

В течение июля 2021 года минимум 107 человек были осуждены за уголовно-политические дела. Мониторинг судебных процессов, которые проводили волонтеры и адвокаты Правозащитного центра, обнаружил многочисленные нарушения принципов справедливого судебного разбирательства и процессуальных прав и гарантий обвиняемого. В местах лишения свободы сегодня в Беларуси находится 604 политзаключенных, их количество продолжает расти.

Правозащитный центр сообщает и о пытках, психологическом давлении и угрозах. В частности, в июле 2021 года Дмитрий Ластовский рассказал об угрозах жизни и здоровью, Евгений Че об электрошоковых пытках, Растислав Стефанович, Павел Нядбайла и Александр Резник об избиении при задержании. Однако, суд отклонил ходатайство защитников трех последних подсудимых о присоединении материалов к расследованию по заявлению о пытках к материалам дела.