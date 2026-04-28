Актуально во время и после войны: ОБСЕ провела тренинг по безопасности для украинских журналистов

Жизнь в Украине сейчас полна рисков, поэтому умение реагировать на вызовы настоящего важно для каждого. В том числе и для журналистов. Поэтому ОБСЕ провела тренинг безопасности, участие в котором приняли 25 украинских медийщиков.

В течение 21 – 25 апреля представители разных украинских медиа учились на тренинге ОБСЕ "Физическая и цифровая безопасность журналистов во время войны". Мы также прошли тренинг и рассказываем больше в материале 24 Канала.

Чему учили журналистов?

Соорганизаторами тренинга от ОБСЕ также стали Комитет Верховной Рады по свободе слова, Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ, Министерство внутренних дел и Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

Во время учебы журналисты совершенствовали свои знания о цифровой безопасности в условиях киберугроз – как защищать персональные устройства, безопасно ли использовать искусственный интеллект, как защищаться от кибератак и т.д. Также немало внимания уделили физической безопасности – оказанию первой медицинской помощи, действиям в условиях чрезвычайной ситуации, минной безопасности и угрозы плена и правилам поведения в таких случаях.

Посол Петр Мареш, Специальный представитель Председательства ОБСЕ – координатор проектов в Украине, в обращении к участникам тренинга отметил, что вопрос безопасности медийщиков не ограничивается войной и будут вызовы и после ее завершения, к которым следует быть готовыми.

Физические угрозы журналистам или вопросы цифровой безопасности очень актуальны во время войны. Но после ее окончания, после завершения реальных боев, на поле боя, работа журналистов все еще будет опасна. Поскольку страна будет готовиться к выборам, развитию демократии, работники медиа могут снова стать мишенью для нападений, поэтому я надеюсь, что знание, которые вы получите сегодня, помогут вам быть безопаснее сейчас, а также будут актуальны в будущем,

– подчеркнул Мареш.



Участники тренинга на церемонии закрытия / Фото ОБСЕ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отметил, что сейчас нет возможности обеспечить журналистов полной защитой от дронов, однако обучение для медийщиков поможет минимизировать риски в работе.

Мы видим, что если раньше надпись "пресса" хоть от чего-то спасала, то сейчас, особенно в последние годы, такая надпись на машине – это как дополнительный аргумент для атаки. Мы понимаем, что не всех мы можем обеспечить на данный момент защитой от дронов, поэтому наша задача – сделать так, что атаковать медийщиков было бы сложнее всего,

– отметил Юрчишин.

Народный депутат подчеркнул, что для защиты медийщиков, в частности, нужно сотрудничество всех институтов как гражданского общества, так и государства.

Что говорят о тренинге журналисты 24 Канала?

Наша команда также имела возможность приобщиться к тренингу. Наталья Боднар, заместитель главного редактора сайта 24 Канала отмечает, что хоть и проходит курсы домедицинской помощи каждый год и знает немало о кибербезопасности, все же узнала много нового.

Я каждый год прохожу курсы по домедицинской помощи, чтобы уметь предоставить ее кому-то при необходимости и ношу с собой турникет. Но этих знаний никогда не бывает слишком много, потому что я не медик и не работаю с этим каждый день. Когда на тренинге наш инструктор Александр Корнийчук говорил: "Пусть вам это никогда не понадобится", я про себя говорила: "А если понадобится, то спасет кому-то жизнь". Так же я осторожна со всеми своими соцсетями, доступами и паролями, везде есть двухфактор и так далее, но здесь специалисты по СБУ научили даже как пользоваться безопасно интернетом в общественных местах,

– подчеркивает Наталья Боднар.



Участники тренинга от ОБСЕ / Фото ОБСЕ

Также учился на тренинге военкор 24 Канала Иван Магуряк. По словам журналиста, такие мероприятия являются базовой необходимостью для каждого медийщика, часто журналисты являются мишенями для вражеских атак.

Мы получили ценный опыт – и часто он не такой, как "книга пишет", а жизненный. Инструкторы, которые учили нас, имели большой опыт в своих сферах и сами сталкивались с опасностями. И это очень ценно, особенно мне, как человеку, который часто работает в зоне боевых действий. Не менее символично то, что сразу после учебы я отправился на восток. Надеюсь, полученные знания использовать здесь не придется, однако все же я чувствую себя увереннее,

– говорит Иван Магуряк.



Участники тренинга / Фото ОБСЕ

Журналисты 24 Канала подчеркивают, что такие мероприятия крайне нужны в наше время и выражают благодарность организаторам за тренинг и возможность приобщиться к нему.