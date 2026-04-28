Протягом 21 – 25 квітня представники різних українських медіа навчалися на тренінгу ОБСЄ "Фізична та цифрова безпека журналістів під час війни". Ми також пройшли тренінг і розповідаємо більше в матеріалі 24 Каналу.

Цікаво SLAPP-позови: як журналістів в Україні змушують мовчати через суди

Чого навчали журналістів?

Співорганізаторами тренінгу від ОБСЄ також стали Комітет Верховної Ради з питань свободи слова, Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ, Міністерство внутрішніх справ і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Під час навчання журналісти вдосконалювали свої знання про цифрову безпеку в умовах кіберзагроз – як захищати персональні пристрої, чи безпечно використовувати штучний інтелект, як захищатися від кібератак тощо. Також чимало уваги приділили фізичній безпеці – наданню першої медичної допомоги, діям в умовах надзвичайної ситуації, мінній безпеці та загрозі полону і правилам поведінки в таких випадках.

Посол Петр Мареш, Спеціальний представник Головування ОБСЄ – координатор проєктів в Україні, у зверненні до учасників тренінгу наголосив, що питання безпеки медійників не обмежується війною і будуть виклики й після її завершення, до яких варто бути готовими.

Фізичні загрози журналістам або питання цифрової безпеки є дуже актуальними під час війни. Але після її закінчення, після завершення реальних боїв, на полі бою, робота журналістів все ще буде небезпечною. Оскільки країна готуватиметься до виборів, розбудови демократії, працівники медіа можуть знову стати мішенню для нападів, тому я сподіваюся, що знання, які ви отримаєте сьогодні, допоможуть вам бути безпечнішими зараз, а також будуть актуальними в майбутньому,

– наголосив Мареш.



Учасники тренінгу на церемонії закриття / Фото ОБСЄ

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, що зараз немає змоги забезпечити журналістів повним захистом від дронів, проте навчання для медійників допоможуть мінімізувати ризики у роботі.

Ми бачимо, що якщо раніше надпис "преса" хоч від чогось рятував, то нині, особливо останніми роками, такий надпис на машині – це неначе додатковий аргумент для атаки. Ми розуміємо, що не всіх ми можемо забезпечити на цей час захистом від дронів, тому наше завдання – зробити так, що атакувати медійників було б найскладніше,

– зазначив Юрчишин.

Народний депутат підкреслив, що для захисту медійників, зокрема, потрібна співпраця усіх інституцій як громадянського суспільства, так і держави.

Що кажуть про тренінг журналісти 24 Каналу?

Наша команда також мала можливість долучитися до тренінгу. Наталя Боднар, заступниця головної редакторки сайту 24 Каналу зазначає, що хоч і проходить курси домедичної допомоги щороку та знає чимало про кібербезпеку, все ж дізналася багато нового.

Я кожного року проходжу курси з домедичної допомоги, аби вміти надати її комусь за потреби й ношу з собою турнікет. Але цих знань ніколи не буває забагато, бо я не медик і не працюю з цим щодня. Коли на тренінгу наш інструктор Олександр Корнійчук казав: "Хай вам це ніколи не знадобиться", я про себе говорила: "А якщо знадобиться, то врятує комусь життя". Так само я обережна зі всіма своїми соцмережами, доступами й паролями, усюди є двохфакторка і так далі, але тут фахівці з СБУ навчили навіть як користуватися безпечно інтернетом в громадських місцях,

– підкреслює Наталя Боднар.



Учасники тренінгу від ОБСЄ / Фото ОБСЄ

Також навчався на тренінгу військкор 24 Каналу Іван Магуряк. За словами журналіста, такі заходи є базовою необхідністю для кожного медійника, оскільки часто журналісти є мішенями для ворожих атак.

Ми отримали цінний досвід – і часто він не такий, як "книжка пише", а життєвий. Інструктори, котрі навчали нас, мали неабиякий досвід у своїх сферах і самі зіштовхувалися з небезпеками. І це вкрай цінно, особливо мені, як людині, котра часто працює в зоні бойових дій. Не менш символічно те, що одразу ж після навчання я вирушив на схід. Сподіваюсь, здобуті знання використовувати тут не доведеться, проте все ж я почуваю себе впевненіше,

– каже Іван Магуряк.



Учасники тренінгу / Фото ОБСЄ

Журналісти 24 Каналу підкреслюють, що такі заходи є вкрай потрібними у наш час і висловлюють вдячність організаторам за тренінг та можливість долучитися до нього.