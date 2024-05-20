Начальник группы обслуживания тренажеров Дмитрий объяснил, почему получение этой современной платформы стало настоящим "прорывом".

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Как проходят тренировки на тренажере F-16

Дмитрий, который 20 лет занимается авиатренажерами самолетов типа "Су" и "МиГ", рассказал, что у подавляющего большинства наших авиатренажеров давно вышел ресурс. Зато составлять тренажер F-16 – одно удовольствие. Наши военные справились быстро и сразу приступили к первым тестовым запускам.

Откровенно говоря, я первый в Украине сел в кабину нового тренажера. К этому времени испытал на себе немало советских версий. Также "летал" на многих авиасимуляторах F-16, которые давно в распоряжении наших авиационных бригад. В первые же секунды "полета" на полноценном тренажере понял – это просто небо и земля. Реалистичность ощущений, перегрузки, огромный выбор карт, режимов, сценариев, возможность отрабатывать применение различного вооружения, моделировать действия во внештатных ситуациях... Это действительно совсем другой уровень технологий,

– объяснил начальник группы обслуживания тренажеров.

По словам Дмитрия, ВСУ используют тренажеры с использованием виртуальной реальности на примере переносного зенитно-ракетного комплекса и так далее.

"Авиация не отстает в поиске современных технологических и эффективных решений", – заявил военный.

Он пояснил, что обслуживать новый тренажер – это одно удовольствие.

Как проходят тренировки на новом тренажере / Фото Воздушных сил ВСУ

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ближайшее время такими платформами укомплектуют все бригады тактической авиации.

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