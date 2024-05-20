Начальник группы обслуживания тренажеров Дмитрий объяснил, почему получение этой современной платформы стало настоящим "прорывом".
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Как проходят тренировки на тренажере F-16
Дмитрий, который 20 лет занимается авиатренажерами самолетов типа "Су" и "МиГ", рассказал, что у подавляющего большинства наших авиатренажеров давно вышел ресурс. Зато составлять тренажер F-16 – одно удовольствие. Наши военные справились быстро и сразу приступили к первым тестовым запускам.
Откровенно говоря, я первый в Украине сел в кабину нового тренажера. К этому времени испытал на себе немало советских версий. Также "летал" на многих авиасимуляторах F-16, которые давно в распоряжении наших авиационных бригад. В первые же секунды "полета" на полноценном тренажере понял – это просто небо и земля. Реалистичность ощущений, перегрузки, огромный выбор карт, режимов, сценариев, возможность отрабатывать применение различного вооружения, моделировать действия во внештатных ситуациях... Это действительно совсем другой уровень технологий,
– объяснил начальник группы обслуживания тренажеров.
По словам Дмитрия, ВСУ используют тренажеры с использованием виртуальной реальности на примере переносного зенитно-ракетного комплекса и так далее.
"Авиация не отстает в поиске современных технологических и эффективных решений", – заявил военный.
Он пояснил, что обслуживать новый тренажер – это одно удовольствие.
Как проходят тренировки на новом тренажере / Фото Воздушных сил ВСУ
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ближайшее время такими платформами укомплектуют все бригады тактической авиации.
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Последние новости о F-16
- 10 мая 2024 года командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 в одну из наших бригад тактической авиации.
- Первые истребители F-16 Украина получит от Дании. Премьер-министр страны Метте Фредериксен 13 мая заявил, что F-16 из Дании будут в небе над Украиной в течение месяцев.
- Владимир Зеленский объяснял, что истребители не сыграют решающей роли, но это важный шаг. По словам президента, Украина имеет лишь ориентировочно 25% необходимой противовоздушной обороны. Однако Зеленский сказал, что надо ко всему относиться справедливо и с пониманием.