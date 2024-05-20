Начальник групи обслуговування тренажерів Дмитро пояснив, чому отримання цієї сучасної платформи стало справжнім "проривом".
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Як відбуваються тренування на тренажері F-16
Дмитро, який 20 років займається авіатренажерами літаків типу "Су" та "МіГ", розповів, що у переважної більшості наших авіатренажерів давно вийшов ресурс. Натомість складати тренажер F-16 – одне задоволення. Наші військові упорались швидко та одразу приступили до перших тестових запусків.
Відверто кажучи, я перший в Україні сів в кабіну нового тренажера. До цього часу випробував на собі чимало радянських версій. Також "літав" на багатьох авіасимуляторах F-16, які давно в розпорядженні наших авіаційних бригад. У перші ж секунди "польоту" на повноцінному тренажері зрозумів – це просто небо і земля. Реалістичність відчуттів, перевантаження, величезний вибір карт, режимів, сценаріїв, можливість відпрацьовувати застосування різного озброєння, моделювати дії в позаштатних ситуаціях… Це дійсно зовсім інший рівень технологій,
– пояснив начальник групи обслуговування тренажерів.
За словами Дмитра, ЗСУ використовують тренажери з використанням віртуальної реальності на прикладі переносного зенітно-ракетного комплексу й так далі.
"Авіація не відстає в пошуку сучасних технологічних і ефективних рішень", – заявив військовий.
Він пояснив, що обслуговувати новий тренажер – це одне задоволення.
Як відбуваються тренування на новому тренажері / Фото Повітряних сил ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що найближчим часом такими платформами укомплектують усі бригади тактичної авіації.
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Останні новини щодо F-16
- 10 травня 2024 року командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну з наших бригад тактичної авіації.
- Перші винищувачі F-16 Україна отримає від Данії. Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен 13 травня заявив, що F-16 з Данії будуть у небі над Україною протягом місяців.
- Володимир Зеленський пояснював, що винищувачі не зіграють вирішальної ролі, але це важливий крок. За словами президента, Україна має лише орієнтовно 25 % необхідної протиповітряної оборони. Проте Зеленський сказав, що треба до всього ставитися справедливо та з розумінням.