Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. К слову, Венгрия отказалась тренировать воинов ВСУ.

Важно Президент Хорватии хочет заблокировать обучение украинских военных в рамках миссии ЕС

В Хорватии будут тренировать украинских защитников

Современная, хорошо обученная армия с могущественными партнерами точно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников.

– заявил украинский министр обороны.

Резников также поблагодарил главу правительства и министра обороны Хорватии за поддержку.

Тренировочная миссия ЕС: что известно

14 октября главы МИД Евросоюза в Брюсселе одобрили решение создать тренировочную миссию для украинских военных.

Как стало известно, будет подготовка наших военных в случае применения биологического, химического или ядерного оружия.

Бюджет миссии ЕС составляет 106 миллионов евро на 2 года. Сначала будут учить 15 тысяч военных.

Оперативное командование будет базироваться в польской Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве, еще одно – в Германии.

Кроме того, будет командование в Брюсселе, которое будет выполнять административные задачи.

Обратите внимание! Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь Оперативный штаб в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан.



EUMAM Ukraine будет обеспечивать личную, коллективную и специализированную тренировку для ВСУ, включая Силы территориальной обороны, осуществлять координацию и синхронизацию усилий стран-членов по тренировке украинского персонала.

Напомним. что в Великобритании канадцы будут учить новобранцев ВСУ. В Минобороны страны говорят, что Канада разрешила обучение, поскольку стремится увеличить численность сухопутных сил Украины перед лицом российской агрессии.

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