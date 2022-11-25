Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. К слову, Венгрия отказалась тренировать воинов ВСУ.
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В Хорватии будут тренировать украинских защитников
Современная, хорошо обученная армия с могущественными партнерами точно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников.
– заявил украинский министр обороны.
Резников также поблагодарил главу правительства и министра обороны Хорватии за поддержку.
Тренировочная миссия ЕС: что известно
- 14 октября главы МИД Евросоюза в Брюсселе одобрили решение создать тренировочную миссию для украинских военных.
- Как стало известно, будет подготовка наших военных в случае применения биологического, химического или ядерного оружия.
- Бюджет миссии ЕС составляет 106 миллионов евро на 2 года. Сначала будут учить 15 тысяч военных.
- Оперативное командование будет базироваться в польской Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве, еще одно – в Германии.
- Кроме того, будет командование в Брюсселе, которое будет выполнять административные задачи.
Напомним. что в Великобритании канадцы будут учить новобранцев ВСУ. В Минобороны страны говорят, что Канада разрешила обучение, поскольку стремится увеличить численность сухопутных сил Украины перед лицом российской агрессии.
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