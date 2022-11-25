Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. До речі, Угорщина відмовилася тренувати воїнів ЗСУ.

Важливо Президент Хорватії хоче заблокувати навчання українських військових в рамках місії ЄС

У Хорватії тренуватимуть українських захисників

Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників

– заявив український міністр оборони.

Резніков також подякував голові уряду та міністру оборони Хорватії за підтримку.

Тренувальна місія ЄС: що відомо

14 жовтня очільники МЗС Євросоюзу у Брюсселі схвалили рішення утворити тренувальну місію для українських військових.

Як стало відомо, буде підготовка наших військових на випадок застосування біологічної, хімічної чи ядерної зброї.

Бюджет місії ЄС становить 106 мільйонів євро на 2 роки. Спочатку навчатимуть 15 тисяч військових.

Оперативне командування базуватиметься у польській Новій Дембі у Підкарпатському воєводстві, ще одне – у Німеччині.

Окрім цього, буде командування в Брюсселі, яке виконуватиме адміністративні завдання.

Зверніть увагу! Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віцеадмірал Ерве Блежан.



EUMAM Ukraine забезпечуватиме особисте, колективне та спеціалізоване тренування для ЗСУ, включаючи Сили територіальної оборони, здійснюватиме координацію та синхронізацію зусиль країн-членів щодо тренування українського персоналу.

Нагадаємо. що у Великій Британії канадці навчатимуть новобранців ЗСУ. У Міноборони країни кажуть, що Канада дозволила навчання, оскільки прагне збільшити чисельність сухопутних сил України перед обличчям російської агресії.

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