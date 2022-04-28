Треть украинцев была на Пасху в церкви – это больше, чем в первый карантин

Результаты Девятого общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" показали, что 33% украинцев посещали церковь на Пасху в этом году.

Опрос проходил 26 апреля 2022 года. Аудитория – 1 000 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий.

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По данным опроса, 33% человек отметили, что посещали церковь на Пасху, 67% – не посещали.

Во время первого карантина в апреле 2020 года показатель посещения храма на Пасху был ниже. Однако в пандемию коронавируса и войны России против Украины значительно больше людей посещали церковь на Воскресение Христово.

В "Рейтинге" отметили, что больше всего тех, кто был в церкви на Пасху среди жителей западных областей и сельского населения.

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