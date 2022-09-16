Третьего разгрома русской армии путину не пережить, – Шейтельман

Война в Украине, очевидно, станет последней для путина, ведь ему не так много осталось событий в ней. Относительно времени – трудно сказать, но ярких событий у кремлевского диктатора, действительно немного в запасе.

Об этом во время стрима 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также объяснил, если очень условно, речь идет о таких событиях: сначала была атака, путин напал на Украину и все кричали о том, что он сейчас победит – потом российская армия сбежала из Киевщины из-за атаки ВСУ.

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По словам Шейтельмана, тогда, на Киевщине, путин впервые потерпел поражение в войне против Украины. Далее последовали определенные тактические победы в виде захваченной Луганщины, например.

"И новое поражение - разгром армии оккупантов на Харьковщине, поэтому россияне пытаются сейчас что-то сделать", - объясняет он.

Следующее поражение будет третьим, а третий разгром путин не переживет. Если бы он прямо сейчас объявил о мобилизации, то мы бы все равно их победили, но в тяжелейшей войне,

– добавляет Михаил Шейтельман.

По его мнению, путин уже упустил эту возможность, возможно, он хочет объявлять ее после последующего поражения, но уже тогда российская элита не позволит ему ничего сделать.

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео