Третейские суды: действительно ли они нужны Украине

В министерстве юстиции заявили о необходимости создания третейского суда. Мол, благодаря новой инстанции удастся улучшить инвестиционный климат для крупного бизнеса. Нужен ли Украине еще один суд и на каких делах он может сосредоточиться – в материале 24 канала.

Судов много и разных

Несмотря на реформу судебной системы, которая длится уже несколько лет, уровень доверия к Фемиде остается критически низким. Собственно, судам не доверяют ни граждане, ни бизнес.

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Инвесторы опасаются вкладывать деньги в украинские предприятия из-за слишком больших рисков. В Минюсте считают, что исправить эту ситуацию мог бы третейский суд.

Что такое третейский суд? Негосударственный независимый орган, который образуется по соглашению или соответствующему решению заинтересованных физических или юридических лиц для решения споров, возникающих из гражданских и хозяйственных правоотношений.

Министр юстиции Денис Малюська, высказываясь за создание новой инстанции, привел такой пример: сейчас Украина судится в Стокгольме, где есть авторитетный международный суд. По мнению чиновника, это все можно сделать здесь, а чтобы появилось доверие к новой инстанции – придется взять иностранных судей с хорошей репутацией.

Это достойная альтернатива и один из возможных вариантов улучшить инвестиционный климат для крупного бизнеса, у которого есть негативный опыт, у которого забирали активы. Мы этим точно займемся,

– отмечает Денис Малюська.

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По мнению заместителя главы правления Центра политико-правовых реформ Романа Куйбиды, не исключено, что идея создания третейского суда заключается в предоставлении быстрого решения иностранным инвесторам, которые должны быть уверены в том, что их деньги и собственность будут защищены. Ведь к решению споров будут приобщаться представители других стран, где есть юрисдикции, которым доверяют.

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Очень часто есть юрисдикции, которые пользуются большей популярностью в сфере третейского судопроизводства. Например, тот же Стокгольмский арбитраж. Он не является государственным институтом, но его считают качественным и беспристрастным при вынесении решений. Обычно, такие организации не создаются государствами,

– добавляет Роман Куйбида.

Существующие, но неработающие

Прежде всего необходимо четко понять, что третейские суды в Украине давно существуют. Их деятельность регламентируется законом "О третейских судах", принятым еще в 2004 году. Сейчас в Украине насчитывается более 500 зарегистрированных третейских судов. Правда, они действительно остаются малоизвестным явлением для обычных граждан, а их деятельность воспринимается достаточно неоднозначно даже со стороны юристов. А все из-за череды громких скандалов с рейдерством и попыткой узаконить объекты недвижимости.

Надо четко понимать, что государство не может быть учредителем третейского суда, поскольку постоянно действующие третейские суды могут образовываться и действовать при органах государственной власти и органах местного самоуправления,

– считает адвокат Игнат Желиховский.

Постоянно действующие третейские суды могут образовываться и действовать при таких официально зарегистрированных организациях:

всеукраинских общественных организациях;

всеукраинских организациях работодателей;

фондовых и товарных биржах, саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг;

торгово-промышленных палатах;

всеукраинских ассоциациях кредитных союзов, Центральном союзе потребительских обществ Украины;

ассоциациях субъектов предпринимательской деятельности – юридических лиц, в том числе банков.



Британская правовая система действует и в некоторых азиатских странах / Фото unsplash.com

Интересные примеры

В Казахстане относительно недавно был создан Финансовый центр Астана, который имеет амбиции стать региональным лидером среди стран Центральной Азии. В рамках этого финансового центра действует британская правовая система. В частности, и суд, который руководствуется общим правом, применяемым в Великобритании. Конечно, основой для создания этого института стало принятие специального закона.

Этот суд, который действует в рамках финансового центра, не является государственным и решает споры исключительно между участниками финансового центра,

– рассказывает Роман Куйбида.

Между тем в Украине спор может быть передан на рассмотрение третейского суда только при наличии третейского соглашения (третейской оговорки в договоре).

"Если договаривающиеся стороны не предусмотрят такой вид защиты в заключенном договоре или отдельном соглашении между собой, их спор все равно будет подлежать урегулированию в судах общей юрисдикции или хозяйственных судах Украины", – объясняет Игнат Желиховский.

Вспомнить об исключениях

Сейчас в нашей стране третейские суды могут рассматривать любые дела, возникающие из гражданских и хозяйственных правоотношений, за исключением, в частности: дел в спорах, связанных с удовлетворением государственных нужд, государственной тайной; дел, где одной из сторон является орган государственной власти или местного самоуправления, их должностное или служебное лицо; дел, когда хотя бы одна из сторон спора является нерезидентом Украины.

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Игнат Желиховский не уверен, возможно ли сейчас говорить о каком-то улучшении инвестиционного климата, пока будет существовать законодательный запрет на рассмотрение дел третейскими судами, когда хотя бы одна из сторон спора является нерезидентом Украины или же стороной является орган государственной власти. Дела в спорах, связанных с удовлетворением государственных нужд, тоже сейчас не могут рассматриваться третейскими судами, следовательно, особой пользы от деятельности этих институтов государство тоже не сможет получить.



Чтобы третейский суд заработал по-новому, нужно менять законы / Фото 24 канала

Возможно, министр юстиции имел в виду будущие изменения в законодательство Украины в части деятельности третейских судов.

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В общем, по мнению Желиховского, государству не следует много внимания уделять "альтернативным способам урегулирования споров".