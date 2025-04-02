На третий год войны Порошенко обогатился на 4,6 миллиарда гривен, – декларация

Народный депутат Петр Порошенко обогатился более чем на 4,6 миллиарда гривен за 2024 год. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021 год.

Об этом говорится в ежегодной декларации лидера "Евросолидарности", обнародованной в реестре НАПК, сообщает 24 Канал.

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Так, в 2024 году совокупный доход, задекларированный Петром Порошенко, составил 4 миллиарда 620 миллионов гривен. Эта цифра – более чем в 3 раза больше аналогичного показателя 2023 и 2022 годов, когда доходы политика составляли 1,44 миллиарда и 1,43 миллиарда гривен соответственно. По сравнению с довоенным 2021 годом, когда нардеп заработал всего 162 миллиона гривен, заработки Порошенко за 2024 выросли в 30 раз.

Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили:

дивиденды;

доход от ценных бумаг и корпоративных прав;

а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

Заметно выросли и объемы средств, выведенных Порошенко за границу через приобретение иностранных ценных бумаг. Если в 2023 году речь шла о 669 миллионах гривен, то в 2024 году Порошенко вывел из Украины уже почти вдвое больше – 1,21 миллиарда гривен. В отчетах указано, что значительная часть этих инвестиций осуществлена через швейцарские финансовые структуры.

Итак, за три года полномасштабной войны Порошенко задекларировал суммарно более 7,5 миллиарда гривен дохода, из которых большинство получено в 2024 году.

Как сообщалось ранее, народного депутата Петра Порошенко обвиняли в финансовых махинациях с государственными ценными бумагами (ОВГЗ). Как отмечали СМИ, политик покупал ОВГЗ через свой банк за донаты украинцев.

Также сообщалось, что Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен и еще 986 миллионов гривен подарил.

Как известно, 13 февраля были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности. В том числе в список вошли Петр Порошенко, Игорь Коломойский и Виктор Медведчук. В частности, Петра Порошенко обвиняли:

в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму);

финансировании террористов (покупка угля с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей);

торговле в войну с Россией (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в России и т.д.);

совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.

Согласно результатам опроса, 65,2% украинцев поддерживают санкции против Порошенко, Медведчука и Коломойского, считая их заслуженными.