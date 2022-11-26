Третий триумф на мундиалях: австралийцы продолжают писать свою футбольную историю

Сборная Австралии одолела сборную Туниса на Чемпионате Мира-2022. Эта победа стала третьей для команды за всю историю в рамках чемпионатов мира.

"Сборная континента" сыграла на шести ЧМ: 1974, 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022. За все годы выступлений австралийцам удалось выиграть только в трех поединках. Последняя их победа пришлась на ЧМ-2022, где они обыграли сборную Туниса со счетом 1:0.

Достойная внимания Англия установила уникальное достижение чемпионатов мира, которое не понравится болельщикам

История успеха "сокерс"

На Мундиале 2006 года в Германии сборная Австралии одержала свою дебютную победу. Им удалось обыграть сборную Японии со счетом 3:1. Более того, тогда "сокерс" удалось первый и пока последний раз выбраться из группового этапа на ЧМ. В 1/8 они же уступили будущему победителю турнира, сборной Италии, досадно пропустив на 90+5 минуте матча (1:0).

австралийцы долгое время не могли выйти на ЧМ (с 1974 по 2006), поскольку считали, что на них наложено проклятие шаманом из Мозамбика. Все из-за задолженности магу. Накануне ЧМ-2006 группа журналистов отправилась в Мозамбик и погасила долг "сокерс", после чего австралийцам удалось не только выйти на ЧМ, но и прекрасно там выступить.

В 2010 году ЧМ в ЮАР Австралию ждала еще одна победа. Тогда им удалось одолеть сборную Сербии со счетом 2:1. Тогда австралийцы тоже были близки, чтобы выйти из группы. Но у них была хуже разница мячей, чем у сборной Ганы (у команд было по 4 зачетных балла).

Сборная Австралии свой следующий матч сыграет против сборной Дании 30 ноября, где определится дальнейшая судьба команд.