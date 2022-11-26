"Збірна континенту" зіграла на шістьох ЧС: 1974, 2006, 2010, 2014, 2018 та 2022. За всі роки виступів австралійцям вдалось виграти тільки у трьох поєдинках. Остання їхня перемога припала на ЧС-2022, де вони обіграли збірну Тунісу з рахунком 1:0.

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Історія успіху "сокерс"

На Мундіалі 2006 року в Німеччині збірна Австралії здобула свою дебютну перемогу. Їм вдалось обіграти збірну Японії з рахунком 3:1. Ба-більше, тоді "сокерс" вдалось перший і допоки останній раз вибратись з групового етапу на ЧС. У 1/8 вони ж поступились майбутньому переможцю того турніру, збірній Італії, прикро пропустивши на 90+5 хвилині матчу (1:0).

До речі, австралійці довгий час не могли вийти на ЧС (з 1974 до 2006), оскільки вважали, що на них накладене прокляття шаманом з Мозамбіку. Все через заборгованість магу. Напередодні ЧС-2006, група журналістів відправилась до Мозамбіку та погасила борг "сокерс", після чого австралійцям вдалось не тільки вийти на ЧС, але й прекрасно там виступити.

У 2010 році на ЧС у ПАР на Австралію чекала ще одна перемога. Тоді їм вдалось здолати збірну Сербії з рахунком 2:1. Тоді австралійці також були близькими, аби вийти з групи. Але у них була гірша різниця мячів, аніж у збірної Гани (у команд було по 4 залікових балів).

Збірна Австралії свій наступний матч зіграє проти збірної Данії 30 листопада, в якому визначиться подальша доля команд.