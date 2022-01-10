Покойный был заместителем начальника управления полиции Турксибского района. Этот район – административное подразделение крупнейшего города Алматы.

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В Казахстане нашли мертвым уже третьего чиновника

Информацию о смерти полицейского обнародовали, ссылаясь на Министерство внутренних дел.

В 11 часов 10 января 2022 года в управлении полиции Турксибского района на рабочем месте до приезда скорой медицинской помощи внезапно скончался заместитель начальника управления полиции полковник полиции Назанов Танат Жанбаевич,

– заявили в Департаменте полиции города Алматы изданию Kazinform.

Объяснили, что смерть констатировали в 11 часов. Причина смерти – инфаркт.

Еще две смерти чиновников

К слову, 10 января в Казахстане заявили о гибели полковника Комитета национальной безопасности страны Азамата Ибраева. Он умер в столице – городе Нур-Султан.

Предварительно известно, что мужчина лежал без признаков жизни во дворе дома, где проживал:

по непроверенным данным СМИ – Ибраев имел травмы, характерные для падения с высоты;

вероятно, он выпал из окна своей квартиры.

Правоохранители причины смерти не сообщили. Перед этим начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил с собой.

Протесты в Казахстане: последние новости

Протесты продолжаются в Казахстане с 2 января, то есть больше недели. Президент страны отправил правительство в отставку.

Впоследствии Касым-Жомарт Токаев попросил Организацию Договора о коллективной безопасности посодействовать стране в преодолении так называемой "террористической угрозы". В организацию входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Они направили в страну своих "миротворцев". Власти разрешили стрелять на поражение. В стране погибли люди, однако точное количество жертв неизвестно.

В Госдепе США призвали Казахстан отменил приказ стрелять на поражение. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал приказ неправильным.

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