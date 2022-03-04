Третья мировая уже началась, – Подоляк

Мир уже понимает, что могла произойти катастрофа планетарного масштаба при обстреле Запорожской АЭС. Просто люди в мире не могут поверить, что в 2022 году началась такая война.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что происходящее сейчас – это конкретные проявления Третьей мировой войны. Об этом он сказал на брифинге, информирует 24 канал.

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"Люди не могут поверить, что в 2022 году может быть такая война. Смотрите, они сидят в своих кафе, например, в Брюсселе или Амстердаме. Они думают, что это какой-то "Нетфликс", какой-то фильм. Они психологически не готовы к этому", – считает Подоляк.

Большинство считало, что Вторая мировая война уж точно не повторится, добавил он. То есть глобальной войны не будет.

Сейчас глобальный конфликт. Они еще думают, если будут продолжать, будет Третья мировая. Да Третья мировая уже началась, это конкретные ее проявления,

– считает советник главы ОП.

И добавил, если оккупанты уничтожат города в Украине, за это будут экономические санкции. В то же время россияне будут продолжать "жить в лагере" и пойдут дальше.

"Они будут повышать ставки. У них есть опция – ядерное оружие", – подытожил Подоляк.

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