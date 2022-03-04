Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що те, що зараз відбувається – це конкретні прояви Третьої світової війни. Про це він сказав під час брифінгу, інформує 24 канал.

Важливо Арахамія розповів, чи буде прямий діалог Зеленського і Путіна

"Люди не можуть повірити, що у 2022 році може бути така війна. Дивіться, вони сидять у своїх кафе, наприклад, в Брюсселі чи Амстердамі. Вони думають, що це якийсь Нетфлікс, якийсь фільм. Вони психологічно не готові до цього", – вважає Подоляк.

Більшість вважали, що Друга світова війна вже точно не повториться, додав він. Тобто, глобальної війни не буде.

Зараз є глобальний конфлікт. Вони ще думають, якщо продовжуватимуть, то буде Третя світова. Так Третя світова вже є, це конкретні її прояви,

– вважає радник глави ОП.

І додав, якщо окупанти знищать міста в Україні, за це будуть економічні санкції. Натомість росіяни продовжуватимуть "жити в таборі" і підуть далі.

"Вони підвищуватимуть ставки. У них є опція – ядерна зброя", – підсумував Подоляк.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!