Третья штурмовая показала во взрывном видео, как работают дроны, переданные общиной Киева
Командование Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ поблагодарило киевлян за помощь, оказанную за средства бюджета столицы.
На страницах Третьей штурмовой в соцсетях опубликовали видео работы FPV-дронов, которые ранее передал бойцам от киевлян мэр столицы Виталий Кличко, информирует 24 Канал.
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"Дроны ежедневно демонстрируют эффективность, особенно в руках пилотов бригады. Благодарны за поддержку столицы, и продолжаем насыпать врагу", – отметили в Третьей штурмовой.
На видео показаны кадры уничтожения вражеской техники.
Смотрите, как работают дроны, переданные общиной Киева: видео
Это эпические попадания и разрыв тяжелой бронированной техники на территории Харьковщины. За пультом – бойцы различных подразделений Тройки. Десятки вражеских танков, ББМ, ВАТ. Оккупанты не доехали до пункта назначения и благодаря современному оружию этой войны и мастерам летательного дела нашли вечную стоянку на наших рубежах,
– отметили в бригаде.
Ранее сообщалось, что в апреле мэр Киева Виталий Кличко посетил 7 бригад на Донецком и Харьковском направлениях. Он привез бойцам более 3600 FPV-дронов и различное снаряжение, приобретенное за средства столичного бюджета. В частности, бойцы 3 ОШБр получили от общины Киева 1000 беспилотников различных модификаций.
Также сообщалось, что Киев с начала года выделил на помощь силам обороны и безопасности более 5,5 миллиарда гривен и планирует на ближайшей сессии выделить еще более полумиллиарда гривен.