Накануне народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети "очень низкого качества". Политический эксперт Тарас Загородний считает такое высказывание абсолютным недопустимым, и подчеркивает, что она должна уйти со своей должности.

В эфире программы "Политанатомия" на 24 канале политический эксперт отметил, что Третьякова точно не должна возглавлять комитет социальной политики. И добавил, что в высказывании Третьяковой нет никакой интерпретации. То есть, она сказала то, что сказала.

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По его словам, сейчас ходят слухи, что Зеленский настаивает, чтобы ее уволили с должности. Однако ее нельзя лишить мандата. Он пояснил: механизм заключается в том, что когда она выйдет из фракции, ее можно лишить мандата. "Слуги народа" могут выгнать его из фракции, но она остается народным депутатом.

По-хорошему госпожа Третьякова должна уйти, либо партия должна сделать все, чтобы ее не было,

– отметил Тарас Загородний.

По его мнению, если этого не произойдет, о скандале будут вспоминать каждый раз. В частности, и оппозиция на предстоящих местных выборах будет об этом говорить.

Также он отметил, что отсутствие реакции на этот инцидент означает, что власть разделяет мнение этих людей.

"Она точно, в идеале, должена покинуть должность, а также сложить мандат", – подчеркнул политический эксперт.

Политолог Тарас Семенюк добавил, что это должно быть мгновенно. Не так, как с нардепом от "Слуги народа" Богданом Яременко, который еще 3 месяца работал на должности. Поэтому после таких проколов решения должны быть мгновенными.

Чем оскандалился Богдан Яременко? • 30 октября журналисты опубликовали переписку Яременко с проститутками в стенах парламента. В частности, депутат интересовался стоимостью интимных услуг в переписке. • Яременко назвал это переписку сознательной провокацией и обвинил СМИ во вмешательстве в личную переписку. Но через несколько часов признался, что солгал о провокации, зато извинился перед семьей, фракцией и президентом. • В "Слуге народа" сначала не планировали наказывать Яременко, но впоследствии глава фракции Давид Арахамия назвал 3 выхода из ситуации: снятие нардепа с должности главы комитета, исключение из фракции, добровольный отказ от депутатского мандата. • 1 ноября Яременко заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике.

Тарас Загородний также высказался относительно заявления Третьяковой о "детях низкого качества" из бедных семей. Политический эксперт рассказал, что сейчас в Украине вообще изменился порядок пособия при рождении ребенка. Во времена Ющенко, когда была введена такая помощь, на самом деле выплачивали сразу большую сумму.

"И тогда действительно была ситуация, что рожали, чтобы получить средства. Но после этого были реформирования. К примеру, часть выплат давали сразу, а другую – ежемесячно", – отметил он.

Что известно о скандале с участием Галины Третьяковой

Народная депут от "Слуги народа" и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества" . По ее мнению, это приводит к тому, что в будущем такие дети "тоже садятся на государственные деньги".

. По ее мнению, это приводит к тому, что в будущем такие дети "тоже садятся на государственные деньги". На это уже отреагировали в Совете Федерации профсоюзов требуют отставки Третьяковой с должности главы комитета.

Ее коллега по фракции Елена Мошенец извинилась за депутата, отметив, что она некорректно сформулировала свою мысль.

Кроме того, "Слуга народа" может рассмотреть увольнение Третьяковой с должности председателя парламентского комитета.​

Скандальное высказывание Галины Третьяковой: видео