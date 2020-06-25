Напередодні народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що в бідних сім'ях народжуються діти "дуже низької якості". Політичний експерт Тарас Загородній вважає таке висловлювання абсолютним неприпустимим, і наголошує, що вона має піти зі своєї посади.

В ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі політичний експерт зауважив, що Третьякова точно не повинна очолювати комітет соціальної політики. І додав, що у висловлюванні Третьякової немає жодної інтерпретації. Тобто, вона сказала те, що сказала.

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За його словами, зараз ходять чутки, що Зеленський наполягає, аби її звільнили з посади. Однак її не можна позбавити мандату. Він пояснив: механізм полягає у тому, що вона вийде з фракції, її можна позбавити мандату. "Слуги народу" можуть вигнати її з фракції, але вона залишається народним депутатом.

По-хорошому пані Третьякова повинна піти, або партія має зробити все, щоб її не було,

– зазначив Тарас Загородній.

На його думку, якщо цього не станеться, про скандал будуть згадувати кожного разу. Зокрема, і опозиція на майбутніх місцевих виборах буде про це говорити.

Також він відзначив, що відсутність реакції на цей інцидент означає, що влада поділяє думку цих людей.

"Вона точно, в ідеалі, має покинути посаду, а також скласти мандат", – наголосив політичний експерт.

Політолог Тарас Семенюк додав, що це має бути миттєво. Не так, як з нардепом від "Слуги народу" Богданом Яременком, який ще 3 місяці працював на посаді. Відтак після таких проколів рішення мають бути миттєвими.

Тарас Загородній також висловився щодо заяви Третьякової про "дітей низької якості" з бідних сімей. Політичний експерт розповів, що наразі в Україні взагалі змінився порядок допомоги при народженні дитини. За часів Ющенка, коли була запроваджена така допомога, насправді виплачували одразу велику суму.

"І тоді справді була ситуація, що народжували, аби отримати кошти. Але після цього було реформування. До прикладу, частину виплат давали одразу, а іншу – щомісячно", – зазначив він.

Що відомо про скандал за участю Галини Третьякової

Народна депутатка від "Слуги народу" та голова Комітету Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". На її думку, це призводить до того, що у майбутньому такі діти "теж сідають на державні гроші".

На її думку, це призводить до того, що у майбутньому такі діти "теж сідають на державні гроші". На це вже відреагували у Раді Федерації профспілок – вимагають відставки Третьякової з посади очільниці комітету.

Її колега по фракції Олена Мошенець перепросила за депутатку, зазначивши, що вона некоректно сформулювала свою думку.

Крім того, "Слуга народу" може розглянути звільнення Третьякової з посади голови парламентського комітету.

Скандальне висловлювання Галини Третьякової: відео