Треугольный танец: в сети запустили причудливый флешмоб
В последние годы флешмобами и челенджами никого не удивишь. И именно из-за этого они с каждым разом становятся страннее. Последний "хит", который покоряет соцсети, – "треугольный танец" (Triangle House ).
Суть такая. Трое людей становятся близко друг к другу, кладут соседям руки на плечи и поочередно прыгают внутрь.
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Занятие, конечно, бессмысленное, но исполнить "ритуальный танец", чтобы образовался тот же треугольник, не так просто. Постоянно надо следить за очередью – когда прыгать именно вам.
Источник: 24 Канал
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