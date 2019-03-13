Треугольный танец: в сети запустили причудливый флешмоб

В последние годы флешмобами и челенджами никого не удивишь. И именно из-за этого они с каждым разом становятся страннее. Последний "хит", который покоряет соцсети, – "треугольный танец" (Triangle House ).

Суть такая. Трое людей становятся близко друг к другу, кладут соседям руки на плечи и поочередно прыгают внутрь.

Читайте также: "Газманов провалился под сцену": в сети распространяют фейкове видео

Занятие, конечно, бессмысленное, но исполнить "ритуальный танец", чтобы образовался тот же треугольник, не так просто. Постоянно надо следить за очередью – когда прыгать именно вам.

️ Too much of the triangle dance can be dangerous ️ Just ask #BlueManVEGAS @LuxorLV pic.twitter.com/lsPUiIDxgF — Blue Man Group (@bluemangroup) 13 березня 2019 р.

The new 'Triangle Dance' craze looks very difficult to master... pic.twitter.com/abREzLwCGd — LADbible (@ladbible) 11 березня 2019 р.

TRIANGLE DANCE. Combining teamwork, cardio, and crossing the midline, and incredible FUN! This dance has it all! Makes an awesome instant activity ! #physed #triangledance pic.twitter.com/JMygGlECrf — Justin Cahill (@justybubPE) 12 березня 2019 р.