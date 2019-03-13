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      Треугольный танец: в сети запустили причудливый флешмоб

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      Triangle Dance (Треугольный танец)
      Triangle Dance (Треугольный танец) / Коллаж 24 канала

      В последние годы флешмобами и челенджами никого не удивишь. И именно из-за этого они с каждым разом становятся страннее. Последний "хит", который покоряет соцсети, – "треугольный танец" (Triangle House ).

      Суть такая. Трое людей становятся близко друг к другу, кладут соседям руки на плечи и поочередно прыгают внутрь.

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      Занятие, конечно, бессмысленное, но исполнить "ритуальный танец", чтобы образовался тот же треугольник, не так просто. Постоянно надо следить за очередью – когда прыгать именно вам.

       

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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