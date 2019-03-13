"Газманов провалился под сцену": в сети распространяют фейковое видео

В сети запустили фейковое видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов приехал в оккупированный Донецк развлечь приспешников Кремля. Но выступление пошло не по плану.

На кадрах, толпа ревет и российская музыка льется в уши, а Газманов якобы активно жестикулирует и прыгает по сцене. Но столько "рузькава мира" сцена не выдержала. И любимец Путина прямым попаданием пробил дыру в полу.

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Пока якобы Газманов сидел в "яме", то "фанера" радостно продолжала концерт.

На самом же деле видео опубликовал YouTube-аккаунт Dream в июле 2018 года. Подписано оно как "Диджей провалился под сцену". Однако, на каком концерте это случилось и кто именно упал, не указывается.

Видео, как диджей провалился под сцену