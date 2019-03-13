Улюбленець Путіна Газманов провалився під сцену, виступаючи в окупованому Донецьку: відео

Російський співак Олег Газманов приїхав в окупований Донецьк розважити поплічників Кремля. Але виступ пішов не за планом.

Поки натовп реве і російська музика ллється у вуха, Газманов активно жестикулює і стрибає по сцені. Але стільки "рузькава міра" сцена не витримала. І улюбленець Путіна прямим влучанням пробив діру у підлозі.

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Що цікаво, коли Газманов сидів у "ямі", то "фанера" радо продовжувала концерт.