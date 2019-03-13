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      Улюбленець Путіна Газманов провалився під сцену, виступаючи в окупованому Донецьку: відео

      3810 Читать новость на русском
      Олег Газманов
      Олег Газманов / life.ru

      Російський співак Олег Газманов приїхав в окупований Донецьк розважити поплічників Кремля. Але виступ пішов не за планом.

      Поки натовп реве і російська музика ллється у вуха, Газманов активно жестикулює і стрибає по сцені. Але стільки "рузькава міра" сцена не витримала. І улюбленець Путіна прямим влучанням пробив діру у підлозі. 

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      Що цікаво, коли Газманов сидів у "ямі", то "фанера" радо продовжувала концерт. 

       

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      Теги: Новини України Новини Росії Курйозні новини Україна – Росія Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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